تركيا: مقتل 5 وإنقاذ 30 إثر انهيار جليدي شرق البلاد

أنقرة (د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية التركية إنقاذ 30 شخصًا من العالقين تحت انهيار جليدي بولاية وان جنوب شرقي البلاد، أودى بحياة خمسة أشخاص.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة نقلته وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية اليوم.

من جانبه، قال محمد أمين بيلماز، والي "وان" شرقي تركيا، في تصريحات للأناضول، إن أعمال البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة في مكان الحادث.

وأضاف خلال حديثه للأناضول إن 5 أشخاص لقوا حتفهم خلال انهيار ثلجي أمس الثلاثاء، أتى على حافلة صغيرة في منطقة على الطريق الواصل بين وان وقضاء "بهتشه سراي".

وأشار إلى أن كتلة ثلجية انهارت على فريق إنقاذ كان يبحث عن عالقين اثنين تحت الثلوج، وتم إنقاذ 30 منهم، ونقلهم إلى المستشفى.

وأفاد الوالي بإرسال مزيد من سيارات الإسعافات وفرق البحث والإنقاذ إلى المنطقة.

ومن بين من تم إنقاذهم، مدير إدارة الكوارث والطوارئ التركية في ولاية "وان"، عثمان أوتشار، والذي كان برفقة فريق له، في مهمة بحث وإنقاذ عن عالقين تحت الثلوج، قبل انهيار كتلة ثلجية أخرى عليهم.