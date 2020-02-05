أكثر الكلمات إنتشاراً

نادية لطفي الشهادة الإعدادية فيروس كورونا صفقة القرن معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب خالد بشارة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

تركيا: مقتل 5 وإنقاذ 30 إثر انهيار جليدي شرق البلاد

04:24 م الأربعاء 05 فبراير 2020
تركيا: مقتل 5 وإنقاذ 30 إثر انهيار جليدي شرق البلاد

تركيا

أنقرة (د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية التركية إنقاذ 30 شخصًا من العالقين تحت انهيار جليدي بولاية وان جنوب شرقي البلاد، أودى بحياة خمسة أشخاص.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة نقلته وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية اليوم.

من جانبه، قال محمد أمين بيلماز، والي "وان" شرقي تركيا، في تصريحات للأناضول، إن أعمال البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة في مكان الحادث.

وأضاف خلال حديثه للأناضول إن 5 أشخاص لقوا حتفهم خلال انهيار ثلجي أمس الثلاثاء، أتى على حافلة صغيرة في منطقة على الطريق الواصل بين وان وقضاء "بهتشه سراي".

وأشار إلى أن كتلة ثلجية انهارت على فريق إنقاذ كان يبحث عن عالقين اثنين تحت الثلوج، وتم إنقاذ 30 منهم، ونقلهم إلى المستشفى.

وأفاد الوالي بإرسال مزيد من سيارات الإسعافات وفرق البحث والإنقاذ إلى المنطقة.

ومن بين من تم إنقاذهم، مدير إدارة الكوارث والطوارئ التركية في ولاية "وان"، عثمان أوتشار، والذي كان برفقة فريق له، في مهمة بحث وإنقاذ عن عالقين تحت الثلوج، قبل انهيار كتلة ثلجية أخرى عليهم.

وزارة الداخلية التركية انهيار جليدي مقتل أشخاص

الخبر التالى:

الولايات المتحدة تنتظر تبرئة ترامب
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الداخلية لأصحاب السيارات: سارعوا بتركيب اللاصق الإلكتروني‎