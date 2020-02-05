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الآلاف يشاركون بمسيرة ضد "صفقة القرن" في تونس

04:11 م الأربعاء 05 فبراير 2020
الآلاف يشاركون بمسيرة ضد "صفقة القرن" في تونس

أرشيفية

تونس (د ب أ)

توافد الآلاف من العمال وممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني على وسط العاصمة تونس اليوم الاربعاء للمشاركة في مسيرة احتجاج ضد "صفقة القرن".

وتجمع المحتجون أمام المقر الرئيسي للاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الأكبر في البلاد، والذي كان دعا إلى المسيرة، ومن ثم توجهت الحشود إلى الشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة.

وشارك السفير الفلسطيني هايل الفاهوم وأمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي في المسيرة إلى جانب نشطاء وممثلي الأحزاب والمنظمات الوطنية.

وتحمل المسيرة شعار "لا للتطبيع لا للتفريط في الحق الفلسطيني العربي"، وأطلق المتظاهرون شعارات مناوئة لخطة السلام التي تقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعرفت بوسائل الإعلام بـ"صفقة القرن".

وقال أمين عام الاتحاد ، أمام جموع المتظاهرين، :"لا للحلول الاستسلامية ، القدس لنا وليس لغيرنا، هذا درس من الشعب التونسي إلى القادة العرب، نقول لهم انتم بعتم القضية الفلسطينية".

وأضاف الطبوبي :"أجيال وراء وأجيال اليوم في ساحات النضال تعبر عن إرادتها الشعبية ضد صفقة العار وصفقة الخيانة".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد انتقد بشدة خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي.

ووصف سعيد، المناهض لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، خطة ترامب بـ"مظلمة القرن".

صفقة القرن منظمات المجتمع المدني تونس

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