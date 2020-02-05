مع وفاة نحو 500 شخص.. الصين:انخفاض معدل وفيات "كورونا" إلى 2.1 بالمائة

القاهرة- وكالات:

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، الأربعاء، انخفاض عدد الحالات الجديدة المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا الجديد في البر الرئيسي الصيني لليوم الثاني على التوالي، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وأفادت اللجنة بأنها تلقت تقارير عن 3971 حالة جديدة مشتبه بها أمس الثلاثاء من 31 منطقة على مستوى المقاطعات الصينية، مقارنة مع 5072 حالة تم الإبلاغ عنها يوميّ الاثنين و5173 حالة الأحد.

كما انخفضت حالات الوفيات في البر الرئيسي الصيني انخفضت إلى 2.1 بالمائة. وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، أمس الثلاثاء، أن معدل الوفيات ظل ثابتا بعد تسجيله 2.3 بالمائة في بداية تفشي الوباء.

وأشارت إلى أن معدل الوفيات يُحسب عن طريق تقسيم عدد الوفيات على عدد الأفراد المصابين بالمرض.

وأودى الفيروس حتى الآن بحياة نحو 500 شخص في الصين وأصاب أكثر من 24 ألفًا على مستوى العالم، فيما تعافى أكثر من 900 وغادروا المستشفيات بالصين.