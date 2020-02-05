بعد مقتل 8 جنود أتراك.. أردوغان: الهجوم على جنودنا "بداية لمرحلة جديدة"

أنقرة (د ب أ)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن استهداف الحكومة السورية لجنود بلاده في محافظة إدلب السورية، بداية لمرحلة جديدة بالنسبة لبلاده، مؤكداً أنه في حال لم تنسحب القوات السورية، بشار الأسد إلى خلف نقاط المراقبة التركية خلال فبراير الحالي، فإن جيش الاحتلال التركي "سيضطر لإجبارها على ذلك."

جاء ذلك في كلمة أدلى بها اليوم الأربعاء اردوغان لأعضاء حزبه في البرلمان، في العاصمة أنقرة ونقلتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية.

وأوضح أردوغان: "الهجوم على جنودنا في إدلب بداية لمرحلة جديدة بالنسبة لتركيا في سوريا."

وأضاف أردوغان: "إذا لم ينسحب النظام السوري إلى خلف نقاط المراقبة التركية خلال فبراير الجاري فإن تركيا ستضطر لإجباره على ذلك"

وأكد أردوغان:" قواتنا الجوية والبرية ستتحرك عند الحاجة بحرية في كل مناطق عملياتنا وفي إدلب وستقوم بعمليات عسكرية إذا ما اقتضت الضرورة ".

وتابع: "عند تعرض جنودنا أو حلفائنا لأي هجوم، فإننا سنرد بشكل مباشر ودون سابق إنذار وبغض النظر عن الطرف المنفذ للهجوم".

وشدد بالقول:"إنّ كان من غير الممكن ضمان أمن جنودنا في إدلب، فإنه لا يمكن لأحد الاعتراض على حقنا في حمايتهم".

يأتي التحذير بعد يومين من مقتل ثمانية جنود أتراك في هجوم للقوات السورية على مواقع تتواجد فيها أنقرة بموجب اتفاقات خفض التصعيد التي وقعتها مع روسيا.

لكن روسيا تقول إن تركيا لم تفي بتعهداتها في الاتفاق ولم تفصل المعارضة المسلحة عن إرهابيي القاعدة المتواجدين في إدلب.