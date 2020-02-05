روسيا تسلم الهند صواريخ اس -400 بحلول نهاية 2021

موسكو (د ب ا)

تعتزم روسيا البدء في تسليم صواريخ اس -400 للهند بحلول نهاية العام المقبل، بحسب ما ذكرته وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء نقلا عن مسؤول بارز بوزارة الدفاع.

ونقلت الوكالة عن أحد كبار المسؤولين بالهيئة الاتحادية الروسية للتعاون التقني والعسكري القول " سوف يبدأ تدريب المتخصصين الهنود قبل بدء تسليم الصواريخ".

وتقول روسيا إن صواريخ اس -400 قادرة على استهداف الأهداف المحمولة جوا على مدى نحو 400 كيلومتر. ويجرى حاليا تطوير الجيل الجديد من نظام اس-500، حيث سوف يكون مداه نحو 500 كيلومتر.

وكانت الهند قد وافقت عام 2018 على أن تسلمها روسيا خمس دفعات من نظام صواريخ اس -400 سطح-جو، مقابل أكثر من 5 مليار دولار.