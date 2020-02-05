ألمانيا تمدد مهمتين للجيش في أفريقيا

برلين (د ب أ)

وافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء على تمديد مهمتين للجيش في أفريقيا.

وصوت مجلس الوزراء لصالح مواصلة المشاركة الألمانية في المهمة الأممية لحفظ السلام في دولة جنوب السودان (يونميس) ودولة السودان (يوناميد) لما بعد 31 مارس المقبل.

ومن المنتظر أن يتخذ البرلمان الألماني (بوندستاج) قراره بشأن التمديد في 21 مارس المقبل.

وتهدف مهمة "يوناميد" في السودان إلى حماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية ومراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في إقليم دارفور غربي البلاد.

وتعتزم الحكومة الألمانية خفض الحد الأقصى للجنود المسموح بمشاركتهم في المهمة عقب 31 مارس المقبل من 50 إلى 20 جنديا. ومن المخطط تمديد المهمة حتى 31 ديسمبر المقبل، حيث يُجرى التفاوض داخل الأمم المتحدة على تفاصيل مهمة للمتابعة.

ووافقت الحكومة الألمانية على تمديد مهمة "يونميس" في جنوب السودان لمدة عام آخر. ومن المخطط الإبقاء على الحد الأقصى للجنود المسموح بمشاركتهم في المهمة عند 50 جنديا. وتهدف المهمة إلى دعم عملية السلام وحماية المدنيين في دولة جنوب السودان التي أعلنت استقلالها عام 2011.