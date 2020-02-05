334 ألف عاطل سعودي يحصلون على 506 ملايين ريال الشهر الماضي

القاهرة- (وكالات):

أعلن صندوق التنمية في المملكة اليوم الاربعاء أن أكثر من 334 ألف سعودي وسعودية عاطلين عن العمل حصلوا على أكثر من 506 ملايين ريال خلال شهر يناير الماضي، طبقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

قالت الوكالة، اليوم الأربعاء، إن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أودع اليوم الأربعاء، أكثر من 506 ملايين ريال في الحسابات البنكية لأكثر من 334 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر يناير 2020.

وكشف "هدف"، في بيانه أن عدد المستفيدين من حافز البحث عن عمل بلغ 173.763 ألف مستفيد ومستفيدة، بينما بلغ أعداد المستفيدين من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل 160.365 ألف مستفيد ومستفيدة، موضحاً أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل لشهر يناير، بلغ 2280 مستفيداً ومستفيدة منهم 1328 أنثى و 952 ذكراً.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية

وأظهرت نتائج مسح القوى العاملة في المملكة للربع الثاني 2019، الصادرة عن هيئة الإحصاء في سبتمبر الماضي، انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 12.3%، مقارنة بـ 12.5% بنهاية الربع الأول 2019، حيث بلغ معدل البطالة بين الذكور 6 % وبين الإناث 31.1 %.