الصين: تعافي أكثر من 900 شخص مُصاب بفيروس كورونا

القاهرة- وكالات:

أعلنت السلطات الصحية الصينية، الأربعاء، أن 910 مُصابين بالالتهاب الرئوي الحاد الناجم عن فيروس كورونا الجديد خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم، بينهم 520 في مقاطعة هوبي- مركز تفشي الوباء الفيروسي- وذلك حتى نهاية أمس الثلاثاء.

وفي أنحاء بر الصين الرئيسي، تأكّد تسجيل 3887 حالة إصابة جديدة مؤكدة الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 24324 إصابة، مع ارتفاع عدد الضحايا إلى 493 قتيلً، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وأمس الثلاثاء، قالت المسؤولة باللجنة الوطنية للصحة بالصين، جياو يا هوي، إن علاج أعراض الفيروس والعلاج المضاد له، إلى جانب علاج يضم الطب الصيني التقليدي والطب الغربي وعلاجات داعمة، من بينها استخدام الجهاز التنفسي الصناعي وترشيح الدم والأكسجة الغشائية خارج الجسم لمرضى الحالات الحرجة، أثبتت فعاليتها.

وأضافت جياو: "لقد سرعنا التجارب والبحث لأساليب العلاج لمكافحة فيروس كورونا الجديد، بهدف تطبيق أساليب فعالة للممارسات السريرية في أسرع وقت ممكن"، مُشيرة في الوقت نفسه إلى احتمالية حدوث بعض التقلبات في عدد المرضى الذين خرجوا حديثا وعدد الوفيات الجدد.

كانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أمس الثلاثاء أن التدابير المشددة التي اتخذتها بكين للسيطرة على تفشي الفيروس القاتل ساعدت في الحد من انتشاره خارج حدود الصين، ما وفر "فرصة سانحة" لوقف تفشيه. ووصل الفيروس حتى الآن إلى 28 دولة في آسيا وأوروبا والخليج.

ورغم إعلان حالة طوارئ صحية ذات بُعد دولي، اعتبرت المنظمة ان الفيروس لا يُمثّل بعد "وباءً عالميًا".