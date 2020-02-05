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الجيش الاحتلال يقصف موقعا جنوب قطاع غزة

10:21 ص الأربعاء 05 فبراير 2020
الجيش الاحتلال يقصف موقعا جنوب قطاع غزة

قصف غزة ارشيفية

القاهرة- (وكالات):

أفادت وكالة "معا" الفلسطينية، بأن طائرات الجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت، موقعا جنوب قطاع غزة.

وقالت الوكالة إن طائرة استطلاع أطلقت صاروخا واحدا صوب موقع القادسية، التابع لـ"كتائب القسام" غرب خان يونس قبل أن تقوم طائرات حربية أخرى باستهداف الموقع بصاورخين، وأدى القصف إلى إلحاق أضرار مادية بالموقع المستهدف.

وأعلن الجيش الاحتلال، أن طائراته قصفت موقعا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بزعم الرد على إطلاق صاروخ أطلق نحو مستوطنات غلاف غزة وعلى البالونات الحارقة.

الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة طائرة استطلاع اطلاق صاروخ

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