أكثر الكلمات إنتشاراً

نادية لطفي الشهادة الإعدادية فيروس كورونا صفقة القرن معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب خالد بشارة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

الصين: خروج 892 مريضًا من المستشفى بعد تعافيهم من فيروس كورونا

10:02 ص الأربعاء 05 فبراير 2020
الصين: خروج 892 مريضًا من المستشفى بعد تعافيهم من فيروس كورونا

الصين

بكين- (د ب ا):

أعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم الأربعاء أن 892 مصابا بفيروس كورونا المتحور الجديد خرجوا من المستشفى بعد تعافيهم حتى نهاية أمس الثلاثاء.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة" شينخوا" عن اللجنة الوطنية للصحة القول في تقريرها اليومي إن 262 شخصا، بينهم 125 شخصا بمقاطعة هوبي، خرجوا من المستشفى أمس الثلاثاء بعد تعافيهم من الفيروس.

وكانت السلطات الصينية قد أعلنت أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 490 شخصا حتى أمس الثلاثاء، بالإضافة إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى 24324 حالة في 31 منطقة على مستوى الأقاليم صينية.

الصين فيروس كورونا السلطات الصحية الصينية

الخبر التالى:

احتجاز باخرة سياحية في هونج كونج بسب فيروس كورونا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان