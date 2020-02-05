الديمقراطيات ترتدين الأبيض خلال خطاب ترامب حول حالة الاتحاد

واشنطن - (د ب أ):

ترتدي النساء المنتميات للحزب الديمقراطي الأمريكي اللون الأبيض في مبنى الكونجرس أثناء خطاب حالة الاتحاد الذي يلقيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد قليل.

وقالت نانسي بيلوسي ، رئيسة مجلس النواب في تغريدة عبر تويتر: "نحن نرتدي الأبيض لإظهار الدعم للمعركة المستمرة لتحقيق المساواة للمرأة في جميع أنحاء البلاد".