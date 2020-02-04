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أول تعليق رسمي من السعودية على "أنباء إلغاء نظام الكفالة"

11:45 م الثلاثاء 04 فبراير 2020
أول تعليق رسمي من السعودية على "أنباء إلغاء نظام الكفالة"

وزارة العمل السعودية

الرياض - (د ب أ)

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أنه لم يصدر أي تصريح حول ما يتداول في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن إلغاء الكفالة للأجانب العاملين في المملكة والبالغ عددهم أكثر من 10 ملايين عامل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء "أنها تتشارك في قراراتها التي تمسّ سوق العمل مع مختلف الجهات الحكومية وقطاع الأعمال، ويُعلن رسمياً عن هذه القرارات".

ودعت وزارة العمل السعودية إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

ويأتي صدور البيان اليوم عقب الأنباء الصحفية السعودية التى ذكرت أنها علمت من مصادرها الخاصة عن قرار وشيك تتجه إلى اتخاذه الحكومة السعودية يتضمن صدور قرارا بإلغاء نظام الكفالة في المملكة وقصر العلاقة بين صاحب العمل والوافد على عقد العمل الذي يحدد حقوق وواجبات الطرفين.

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