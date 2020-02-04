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تفوق على تركيا وإيران..الجيش المصري التاسع عالميا

09:32 م الثلاثاء 04 فبراير 2020
تفوق على تركيا وإيران..الجيش المصري التاسع عالميا

القوات المسلحة

وكالات:

أظهر تصنيف موقع "جلوبال فاير باور" العسكري، عن وجود مصر في المركز التاسع عالميا في القوة العسكرية، متفوقة على دول مثل إسرائيل وإيران وتركيا.

تقدمت مصر مركزين في التصنيف بعدما كانت في المركز الحادي عشر في العام الماضي، فيما جاءت الولايات المتحدة بالمركز الأول وتبعتها كل من روسيا والصين والهند واليابان، على الترتيب.

التصنيف وضع كوريا الجنوبية في المركز السادس يليها دول فرنسا وبريطانيا ثم مصر والبرازيل.

دول الشرق الأوسط جاءت مصر في صدارتها، ثم تركيا في المركز الثالث عشر وإيران تليها في الترتيب الرابع عشر، والسعودية السابعة عشر في التصنيف وتليها إسرائيل.

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إيران تركيا القوة العسكرية إسرائيل

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