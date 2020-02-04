مستشار البيت الأبيض يحذر من تأثير انتشار فيروس كورونا على الصادرات الأمريكية

واشنطن- (د ب أ):

قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إن "ازدهار الصادرات" المنتظر بعد الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين سيتأخر بسبب تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد، مع وصول عدد حالات الإصابة بالفيروس في الصين إلى أكثر من 20600 حالة مقابل 17 ألف حالة في اليوم السابق.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه إقليم ماكاو التابع سياسيا للصين إغلاق أندية القمار لمدة نصف شهر في إطار جهود احتواء الفيروس. كما قررت أكثر من 65 شركة طيران في العالم وقف رحلاتها إلى الصين أو تقليصها بسبب التراجع الحاد في عدد الركاب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كودلو القول إنه رغم تأخر الازدهار المنتظر في الصادرات الأمريكية إلى الصين بسبب فيروس كورونا، لكن التأثير الاقتصادي "سيكون محدودا للغاية".

وأضاف في كودلو في مقابلة مع فوكس بيزنس إن أزمة الفيروس كورونا "ليست كارثة وليست مصيبة. لقد كان نعتقد ذلك من قبل. واعتقد أن التأثير سيكون طفيفا... سيكون الأمر صعبا بالنسبة للصين".

كان كودلو قد قال في الأسبوع الماضي إنه لن يكون لأزمة كورونا تأثير كبير على الاقتصاد الأمريكي، وأنه لن يلجأ إلى استغلاله كميزة في المرحلة الثانية من المحادثات التجارية مع الصين.