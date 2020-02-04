الجزائر: اصدار عفوا رئاسيا بحق 3471 سجينا

الجزائر- (د ب أ):

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء عفوا رئاسيا يشمل 3471 سجينا.

وذكر التلفزيون الحكومي نقلا عن الرئاسة الجزائرية قولها إن قرار العفو يخص المساجين الذين تساوي عقوبتهم أو تقل عن 6 أشهر.

ويرجح أن يكون من بين المستفيدين من العفو، معتقلو الحراك الشعبي.

يشار إلى أن القضاء الجزائري برأ عشرات الأشخاص الذين جرى اعتقالهم في مسيرات الحراك الشعبي، منذ اعتلاء عبد المجيد تبون سدة الحكم في 19 ديسمبر الماضي.