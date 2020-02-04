أكثر الكلمات إنتشاراً

نادية لطفي الشهادة الإعدادية فيروس كورونا صفقة القرن معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب خالد بشارة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

الجزائر: اصدار عفوا رئاسيا بحق 3471 سجينا

06:59 م الثلاثاء 04 فبراير 2020
الجزائر: اصدار عفوا رئاسيا بحق 3471 سجينا

رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون

الجزائر- (د ب أ):

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء عفوا رئاسيا يشمل 3471 سجينا.

وذكر التلفزيون الحكومي نقلا عن الرئاسة الجزائرية قولها إن قرار العفو يخص المساجين الذين تساوي عقوبتهم أو تقل عن 6 أشهر.

ويرجح أن يكون من بين المستفيدين من العفو، معتقلو الحراك الشعبي.

يشار إلى أن القضاء الجزائري برأ عشرات الأشخاص الذين جرى اعتقالهم في مسيرات الحراك الشعبي، منذ اعتلاء عبد المجيد تبون سدة الحكم في 19 ديسمبر الماضي.

عبد المجيد تبون الجزائر الحراك الشعبي

الخبر التالى:

السعودية تُسجل أول إصابة بإنفلونزا الطيور.. وتؤكد: "لا ينتقل للإنسان"
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:عاصفة وحر وأمطار.. الأرصاد: طقس غير مستقر بدءا من الأربعاء