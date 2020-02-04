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سفير الصين في تونس: أكثر من 20 ألف مصاب بكورونا في الصين من بينهم 16 أجنبيا

06:42 م الثلاثاء 04 فبراير 2020
سفير الصين في تونس: أكثر من 20 ألف مصاب بكورونا في الصين من بينهم 16 أجنبيا

فيروس كورونا

تونس- (د ب أ):

كشف سفير الصين في تونس عن عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا داخل الصين حتى ظهر اليوم الثلاثاء والبالغ أكثر من 20 ألف.

وقال السفير وانج وينبين في مؤتمر صحفي إن الإحصائيات الأخيرة تفيد بإصابة 20471 شخص في الصين بفيروس كورونا حتى الساعة 14 و30 دقيقة بتوقيت الصين.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن السفير إن 16 أجنبيا أصيبوا بالفيروس داخل الصين، من بينهم اثنان تماثلا للشفاء فيما يخضع البقية للعزل الصحي لتلقي العلاج.

وأمس أجلت تونس 10 من مواطنيها من مدينة ووهان الصينية قادمين من الجزائر بعد وصولهم على متن الخطوط الجزائرية مع أفراد الجالية الجزائرية.

وخضع التونسيون فور وصولهم على متن طائرة عسكرية من الجزائر للحجر الصحي فيما لم تشر السلطات إلى أي اصابة بالفيروس القاتل في صفوفهم.

فيروس كورونا الصين تونس وانج وينبين

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