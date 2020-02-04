الرئيس التركي يستقبل وزير الخارجية القطري

أنقرة- (د ب أ):

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في العاصمة التركية أنقرة.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء عن مصادر في الرئاسة التركية القول إن اللقاء جرى في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة واستمر ساعتين ونصف، بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام.

ولم تذكر الوكالة أية تفاصيل بشأن ما دار في اللقاء.

وكان الوزير القطري التقى أمس نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في أنقرة. وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أنه الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك لاسيما المستجدات على الساحة الإقليمية.