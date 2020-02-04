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محكمة عراقية تقضي بإعدام شخص اعترف بالانتماء لتنظيم داعش

03:53 م الثلاثاء 04 فبراير 2020
محكمة عراقية تقضي بإعدام شخص اعترف بالانتماء لتنظيم داعش

علم العراق

تكريت- (د ب أ):

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين في العراق حكما بالإعدام ضد مدان اشترك بعملية خطف وإعدام جماعي لـ 13 شخصا شرقي تكريت، 170كلم شمال بغداد.

وقال مجلس القضاء الأعلى ، في بيان صحفي بثه موقع (السومرية نيوز) الاخباري العراقي اليوم الثلاثاء ، إن "مدانا اعترف بانتمائه لتنظيم داعش الإرهابي والاشتراك في عمليات إجرامية عدة بينها حادثة الهجوم على ناحية العلم 15كم شرق تكريت عام 2014 وقيام مجموعته باختطاف 13 شخصا معظمهم في الأجهزة الأمنية".

وأضاف أن "المختطفين تم إعدامهم فيما بعد في منطقة الفتحة التابعة لمنطقة بيجي 50كم شمال تكريت".

تكريت العراق تنظيم داعش الإرهابي

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