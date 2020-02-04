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استغرق ساعتين.. تفاصيل لقاء "التطبيع" بين البرهان ونتنياهو

02:12 م الثلاثاء 04 فبراير 2020
استغرق ساعتين.. تفاصيل لقاء "التطبيع" بين البرهان ونتنياهو

البرهان ونتنياهو

كتبت- رنا أسامة:

كشفت صحيفة "الانتباهة" السودانية تفاصيل اللقاء الذي أُجري بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين في العاصمة الأوغندية كمبالا، برعاية رئيس أوغندا يوري موسيفيني.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالدبلوماسية الأفريقية رفيعة المستوى، الثلاثاء، قولها إن الرئيس الأوغندي رتّب قبل أسبوعين للقاء البرهان ونتنياهو للقاء الذي استغرق ساعتين.

ووفق المصادر التي لم تُسمها الصحيفة واسعة الانتشار في الخرطوم، انطوى اللقاء على تطبيع العلاقات بين البلدين وإقامة مصالح مشتركة من ضمنها مرور طيران شركة "العال" الإسرائيلية عبر الأجواء السودانية.

وقبل وصول نتنياهو إلى العاصمة الأوغندية، نشر مقطع فيديو مُصوّر برفقة زوجته سارة عبر تويتر، قال خلاله إن "إسرائيل تعود إلى أفريقيا وأفريقيا عادت إلى إسرائيل. هذه العلاقات مهمة جدًا دبلوماسيًا واقتصاديًا وأمنيًا وسيروى عن ذلك لاحقا".

ووصل نتنياهو ظُهر أمس الاثنين إلى عنتيبي، برفقة زوجته ضمن وفد مُكوّن من 45 شخصًا في مقدمتهم رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين، في زيارته الخامسة إلى أفريقيا خلال الثلاثة أعوام ونصف العام الأخيرة.

بحث نتنياهو خلال لقائه مع الرئيس الأوغندي العلاقات بين البلدين في عدة مجالات منها الاقتصاد والمياه والطاقة والاتصالات والزراعة، وتدشين رحلات مباشرة وفتح سفارة أوغندية في القدس المحتلة وأخرى إسرائيلية في كمبالا.

تزامن وصول نتنياهو إلى العاصمة الأوغندية مع هبوط طائرة رئيس السيادي السوداني، الذي أجرى هو الآخر مباحثات مع نظيره الأوغندي حول القضايا المشتركة الإقليمية في زيارة غير مُعلنة، وفق"الانتباهة".

ومساء الاثنين، أعلن نتنياهو في تغريدة على حسابه الموثّق عبر تويتر أنه التقى البرهان في أوغندا واتفق معه على بدء علاقات ثنائية بين البلدين "تمهد للتطبيع بينهما"، واصفًا اللقاء بأنه "تاريخي".

وقال بيان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي: "نتنياهو يعتقد أن السودان يسير في اتجاه جديد وإيجابي". وأضاف أن الزعيم السوداني "مهتم بمساعدة بلده على المضي قدما في عملية التحديث، عن طريق إنهاء عزلته ووضعه على خريطة العالم".

بيد أن حكومة السودان أكّدت أن "اللقاء عُقِد دون سابق التشاور والتنسيق معها".

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة في السودان أنه ليس لديه معلومات عن تفاصيل لقاء البرهان مع نتنياهو، مؤكدا أن الحكومة علمت بالاجتماع "عبر وسائل الإعلام".

وقال وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح في بيان: "لم يتم إخطارنا أو التشاور معنا في مجلس الوزراء بشأن هذا اللقاء، وسننتظر التوضيحات بعد عودة السيد رئيس مجلس السيادة"، حسبما نقلت نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

ويُعد البرهان ثاني مسؤول سوداني كبير يلتقي مسؤولين إسرائيليين، بعد لقاء الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون، عندما كان وزيرًا في حكومة مناحم بيجن في 13 مايو 2012، وفق شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

كما أنه ثاني زعيم عربي لا ترتبط بلاده بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل، يلتقي نتنياهو بعد سلطان عُمان الراحل قابوس بن سعيد.

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