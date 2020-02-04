صحيفة لبنانية تعلق إصدار نسختها الورقية بسبب الأزمة الاقتصادية

بيروت- (د ب أ):

أعلنت صحيفة "ذا ديلي ستار" اليومية اللبنانية، الصادرة باللغة الإنجليزية، اليوم الثلاثاء تعليق إصدار نسختها الورقية مؤقتا بسبب التحديات المالية التي تواجهها في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

ومن المقرر أن يواصل الموقع الإلكتروني للصحيفة وصفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي العمل كالمعتاد.

وتقدمت الصحيفة باعتذار لقراء نسختها الورقية، وأعربت عن أملها في أن تتغلب على هذه العاصفة حتى تمر.

وأشارت إلى أن القرار جاء بعد تلاشي عائدات الإعلانات على مدار الأشهر الأربعة الماضية.

وتأسست "ذا ديلي ستار" عام 1952، وتوقفت عن الصدور خلال الحرب الأهلية من 1975 إلى 1990 قبل أن تعاود الانطلاق في 1996 .

واضطرت العديد من الصحف اللبنانية البارزة إلى التوقف عن الصدور خلال السنوات القليلة الماضية بسبب المشكلات المالية، من بينها صحيفة "المستقبل" التابعة لرئيس الوزراء السابق سعد الحريري.

وتشهد لبنان احتجاجات منذ منتصف أكتوبر الماضي، وتسببت الاضطرابات الاقتصادية والسياسية بها إلى أسوأ أزمة تشهدها البلاد منذ الحرب الأهلية.