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الولايات المتحدة تقدم تعازيها لمواطني كينيا في وفاة دانيال أراب موي

01:32 م الثلاثاء 04 فبراير 2020
الولايات المتحدة تقدم تعازيها لمواطني كينيا في وفاة دانيال أراب موي

دانيال أراب موي

نيروبي- (د ب أ):

قدمت سفارة الولايات المتحدة في نيروبي تعازيها لمواطني كينيا، في وفاة رئيسهم الاسبق، دانيال أراب موي.

وقالت السفارة: "نقدم خالص تعازينا لشعب كينيا ولأسرة وأصدقاء الرئيس الاسبق، دانيال أراب موي بسبب وفاته".

وكتب السفير كايل ماكارتر على صفحة السفارة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كصديقة وشريكة لكينيا منذ أكثر من 55 عاما، تقف الولايات المتحدة مع الكينيين خلال هذه الفترة من الحداد".

وتوفي الرئيس الكيني الأسبق، الذي حكم البلاد بقبضة من حديد على مدى أكثر من عقدين من الزمن حيث كان ثاني رئيس للبلاد، عن عمر ناهز 95 عاما، حسبما أعلن مكتب الرئيس الحالي، أوهورو كينياتا اليوم الثلاثاء.

دانيال أراب موي نيروبي الولايات المتحدة كينيا

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