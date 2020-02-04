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وزيرة التعليم بولاية ألمانية تعتزم حظر ارتداء النقاب في المدارس

12:58 م الثلاثاء 04 فبراير 2020
وزيرة التعليم بولاية ألمانية تعتزم حظر ارتداء النقاب في المدارس

حظر ارتداء النقاب

شتوتجارت- (د ب أ):

تعتزم وزيرة التعليم المحلية بولاية بادن-فورتمبرج جنوبي ألمانيا حظر ارتداء الغطاء الكامل للوجه (النقاب) في المدارس بولايتها.

وقالت سوزانا أيزنمان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء إن قرارا قضائيا صدر حديثا في هامبورج بهذا الشأن، أوضح أنه انطلاقا من أسباب تتعلق بالأمن القانوني، هناك حاجة لسند قانوني من أجل فرض حظر (على ارتداء النقاب في المدارس).

وأضافت أيزنمان: "انطلاقا من هذا السبب نعتزم تعديل قانوننا المدرسي بأقصى سرعة ممكنة".

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا في هامبورج أكدت في قرارها أمس الاثنين إلغاء حظر ارتداء غطاء الوجه ضد تلميذة بالمدينة. وجاء في قرار المحكمة أنه لا يوجد أساس قانوني لإلزام أم الفتاة، 16عامًا، بأن تجعل ابنتها تكشف وجهها في الحصة المدرسية، وأضافت المحكمة: "يمكن للتلميذة الاستفادة من حرية العقيدة المحمية دون ضرط أو قيد".

وقالت أيزنمان: "لحرية العقيدة حدود أيضا- تحديدا في مدارسنا، عندما لا يستطيع المدرسون-بالمعنى الحقيقي للكلمة- النظر لوجه تلميذاتهم. لن نسكت على وجود غطاء كامل للوجه في مدارسنا".

حظر ارتداء النقاب ألمانيا المدارس الالمانية

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