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كورونا يُصيب 4 حالات في سنغافورة لم يسبق لهم زيارة الصين

12:43 م الثلاثاء 04 فبراير 2020
كورونا يُصيب 4 حالات في سنغافورة لم يسبق لهم زيارة الصين

فيروس كورونا

سنغافورة- (د ب ا):

سجلت سنغافورة أول حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد لأشخاص لم يسبق لهم زيارة الصين.

وأفادت صحيفة سترايتس تايمز اليوم الثلاثاء بأن الحالات تعود لأربع سيدات، اثنتان كانتا تعملان في متجر يقوم ببيع منتجات صينية، ويستقبل سائحين صينيين.

والحالة الثالثة لخادمة لإحدى السيدتين العاملتين بالمتجر، والرابعة لمرشدة سياحية كانت تقوم باصطحاب المجموعات السياحية لنفس المتجر.

وقد أعلنت سنغافورة اليوم تسجيل حالتي إصابة جديدتين مؤكدتين بالفيروس .

وبذلك تبلغ عدد الحالات المصابة بالفيروس في سنغافورة 24 حالة.

فيروس كورونا سنغافورة الصين

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