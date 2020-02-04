لبناني في البيت الأبيض.. من هو الطبيب المُنضم لمجلس ترامب الاستشاري؟

القاهرة- (وكالات):

انضم الطبيب اللبناني حسين توبة إلى المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعلوم والتكنولوجيا والمعروف بـ PCAST، الذي يضم 16 عضواً ومهمته تقديم المشورة للرئيس الأمريكي بشأن الأمور المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا وفق ما ذكر موقع مركز "إم دي أندرسون" لأمراض السرطان.

تخرّج توبة في العام 2001 من الجامعة الأمريكية في بيروت، وتابع اختصاصه في جامعة بيتسبرغ الأمريكية حيث يعمل اليوم كأستاذ مشارك في الطب، وهو عضو في برنامج سرطان "الميلانوما" والجلد، ومدير مشارك في برنامج سرطان "الساركوما". كما ترتكز اهتماماته البحثية حول عملية التفاعل مع العلاج المناعي في الدماغ، وكيفية التغلب على مقاومة علاجات الميلانوما وتطوير أدوية جديدة واجراء تجارب سريرية مبكرة.

ونقلت صحيفة النهار اللبنانية عن توبة عن قوله : "يشرفني أن أخدم في PCAST والمشاركة في وضع استراتيجيات لتبقى الولايات المتحدة رائدة في مجال العلوم والتكنولوجيا. أنا متحمس جداً لهذا التحدي لمواجهة التحديات وتعزيز الفرص على المدى البعيد."

ذكرت النهار اللبنانية أن حسين توبة تميز بنجاحه في علاج سرطان الميلانوما القاتل بالعلاج المناعي، بعد تفشيه ووصوله إلى الدماغ، ما ساهم بزيادة معدل الأعمار لدى 56 في المئة من المرضى، إضافة إلى توليه منصب نائب رئيس مجلس الميلانوما للأورام السرطانية.

وأوضحت الصحيفة أن أحد بحوث الطبيب البناني يرتكز على دراسة دواء "نيفولوماب" مع دواء "ايبيليموماب" لمواجهة سرطان "الميلانوما".

يعمل توبة مديراً مشاركاً في في مركز "إم دي أندرسون" الذي أسسه منذ سنة لمعالجة الصعوبات والمشاكل التي تعالج السرطان الذي انتشر من اعضاء الجسم الى الدماغ. كما يعمل كمدير في مركز أبحاث سرطان الميلانوما.