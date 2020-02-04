علاوي: أطراف أعدت خططا لإجهاض إجراء الانتخابات المبكرة في العراق

بغداد- (د ب أ):

دعا زعيم ائتلاف الوطنية رئيس الوزراء العراقي الاسبق أياد علاوي اليوم الثلاثاء القوى السياسية الوطنية والمتظاهرين السلميين الى الانتباه وايقاف ما أسماه "مؤامرة إجهاض قضية إجراء الانتخابات المبكرة".

وقال علاوي، في تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، إن" اطرافا داخلية وأخرى إقليمية أعدت الخطط اللازمة للإبقاء على الأوضاع الحالية وإجهاض مطالب الجماهير الوطنية بإجراء الانتخابات المبكرة".

وأضاف :" أدعو القوى السياسية الوطنية والحراك الجماهيري السلمي للانتباه وايقاف هذه المؤامرة الجديدة".

كان علاوي استقال من عضوية مجلس النواب العراقي في العاشر من الشهر الماضي بسبب فشل المجلس في أداء دوره التشريعي والرقابي وعدم تعامله بجدية وايجابية مع مطالب الحراك الشعبي والجماهيري بحسب مكتب علاوي.