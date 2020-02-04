أكثر الكلمات إنتشاراً

الشهادة الإعدادية فيروس كورونا صفقة القرن معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب خالد بشارة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

علاوي: أطراف أعدت خططا لإجهاض إجراء الانتخابات المبكرة في العراق

11:47 ص الثلاثاء 04 فبراير 2020
علاوي: أطراف أعدت خططا لإجهاض إجراء الانتخابات المبكرة في العراق

إياد علاوي

بغداد- (د ب أ):

دعا زعيم ائتلاف الوطنية رئيس الوزراء العراقي الاسبق أياد علاوي اليوم الثلاثاء القوى السياسية الوطنية والمتظاهرين السلميين الى الانتباه وايقاف ما أسماه "مؤامرة إجهاض قضية إجراء الانتخابات المبكرة".

وقال علاوي، في تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، إن" اطرافا داخلية وأخرى إقليمية أعدت الخطط اللازمة للإبقاء على الأوضاع الحالية وإجهاض مطالب الجماهير الوطنية بإجراء الانتخابات المبكرة".

وأضاف :" أدعو القوى السياسية الوطنية والحراك الجماهيري السلمي للانتباه وايقاف هذه المؤامرة الجديدة".

كان علاوي استقال من عضوية مجلس النواب العراقي في العاشر من الشهر الماضي بسبب فشل المجلس في أداء دوره التشريعي والرقابي وعدم تعامله بجدية وايجابية مع مطالب الحراك الشعبي والجماهيري بحسب مكتب علاوي.

أياد علاوي انتخابات العراق تويتر

الخبر التالى:

إيران تُشيد بتعامل الصين مع فيروس كورونا الجديد
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:أتربة وارتفاع حرارة و"رياح تصل للعاصفة".. تفاصيل طقس الأربعاء