كوريا الجنوبية تنفي صحة تقرير حول تأجيل زيارة للرئيس الصيني

سول- (د ب أ):

نفى مكتب الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن صحة تقرير نشرته صحيفة "تشوسون إلبو" الكورية الجنوبية جاء فيه إنه تم تأجيل زيارة مقررة للرئيس الصيني شي جينبينج بسبب فيروس كورونا المتحور الجديد، وفقا لبيان من هان جونج-وو المتحدث باسم مون.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن مكتب الرئاسة الكوري الجنوبي أكد إعلان سابق بأن مكتب شي يعد لزيارة للرئيس الصيني إلى كوريا الجنوبية في النصف الأول من العام الجاري، ولكن المناقشات لا تزال جارية حول موعد الزيارة.

وسوف يصدر مكتبا الرئاسة في البلدين بيانا مشتركا عندما يتم تحديد موعد للزيارة.

وكانت صحيفة تشوسون قد ذكرت أن الزيارة كانت مقررة بصفة مبدئية في مارس المقبل أو أبريل، ولكنها الآن لن تتم قبل يونيو، نقلا عن مصدر دبلوماسي لم تكشف عنه.