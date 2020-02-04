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اليابان تصدق على قوانين تتيح تمديد سن التقاعد إلى 70 عاما

09:56 ص الثلاثاء 04 فبراير 2020
اليابان تصدق على قوانين تتيح تمديد سن التقاعد إلى 70 عاما

رئيس الوزراء شينزو آبي

طوكيو- (د ب ا):

صدق مجلس الوزراء الياباني بقيادة رئيس الوزراء شينزو آبي اليوم الثلاثاء على مشاريع قوانين تطالب الشركات بالسماح للعاملين بالاستمرار في العمل حتى سن 70 عاما.

وتهدف هذه الخطوة للمساعدة في مواجهة نقص العمال الحاد وتغطية تكاليف الأمن الاجتماعي المتزايدة في المجتمع المسن بصورة سريعة.

وتطالب الحكومة الشركات باختيار واحد من خمسة خيارات، تشمل إلغاء سن التقاعد أو رفعه أو السماح للمواطنين بالعمل لما بعد السن الذي تحدده الشركات للعمل، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

ومن المتوقع أن تقدم الحكومة مشاريع القوانين للدورة البرلمانية الحالية، وتأمل في بدء تطبيقها ابتداء من أبريل العام المقبل.

كما تعتزم الحكومة خفض المزايا الممنوحة للموظفين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 60 و 64 عاما، الذين تتراجع مرتباتهم بصورة كبيرة بعدما يتموا عامهم الـ60.

وتواجه اليابان عبئا ديمغرافيا متزايدا بعد عقود من ارتفاع أعمار السكان وتراجع معدلات الإنجاب.

ويقول المنتقدون إن حكومة آبي لم تقم بما يكفي لمواجهة هذه الأعباء.

ومن المتوقع أن تصل نسبة من يبلغون من العمر 65 عاما أو أكثر نحو 40% من تعداد السكان بحلول عام 2060، وفقا لما ذكره المعهد الوطني للتعداد السكاني وأبحاث الأمن الاجتماعي.

مجلس الوزراء الياباني اليابان طوكيو

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