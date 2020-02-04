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وفاة الرئيس الكيني الأسبق دانييل أراب موي عن عمر يناهز 95 عاما

07:34 ص الثلاثاء 04 فبراير 2020
وفاة الرئيس الكيني الأسبق دانييل أراب موي عن عمر يناهز 95 عاما

دانييل أراب موي

نيروبي- (أ ش أ):

توفى الرئيس الكيني الأسبق دانييل أراب موي، عن عمر يناهز 95 عامًا، حسبما أعلن الرئيس الحالي أوهورو كينياتا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن موي الذي حكم كينيا لمدة 24 عامًا، كان يتواجد في المستشفى منذ أكثر من شهر.

وكان موي يتمتع بدعم قوي من العديد من الكينيين، وكان ينظر إليه كشخص موحد للبلاد عندما تولى السلطة بعد وفاة الرئيس جومو كينياتا في منصبه في عام 1978.

هذا المحتوى من

Asha
دانيال أراب موي كينيا جومو كينياتا
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