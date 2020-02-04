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الصين: أكثر من 20 ألف مصاب بـ"كورونا المستجد".. و425 حالة وفاة

04:20 ص الثلاثاء 04 فبراير 2020
الصين: أكثر من 20 ألف مصاب بـ"كورونا المستجد".. و425 حالة وفاة

فيروس كورونا

بكين- (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الثلاثاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد بلغ 20 ألفًا و438 شخصًا إلى جانب ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 425 حالة وفاة.

وذكرت اللجنة الصحية الوطنية أنه تم تسجيل 64 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جميعهم في مقاطعة هوبي بوسط البلاد، التي تم اكتشاف الفيروس فيها لأول مرة في ديسمبر.

وقالت اللجنة الدائمة للمكتب السياسي الصيني ، وهي هيئة حاكمة عليا، إن تفشي المرض يشكل "اختبارًا رئيسيًا لنظام الصين وقدرتها على الحكم"، حسب وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا).

وتكافح السلطات من أجل كبح انتشار المرض، الذي وصل إلى جميع مقاطعات الصين، والأقاليم شبه ذاتية الحكم في هونج كونج وماكاو، ونحو 24 دولة أخرى.

وفرضت عدة دول، بينها الولايات المتحدة والفلبين وفيتنام، حظرًا على المسافرين القادمين من الصين، بينما علقت شركات طيران من قارات مختلفة المسارات المباشرة إلى البلاد.

وتقوم حكومات أجنبية بإجلاء مواطنيها من مدينة ووهان، بؤرة انتشار المرض.​

فيروس كورونا بكين الصين مقاطعة هوبي

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