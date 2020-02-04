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"العربية": ارتفاع ضحايا فيروس كورونا في الصين إلى 414

01:08 ص الثلاثاء 04 فبراير 2020
"العربية": ارتفاع ضحايا فيروس كورونا في الصين إلى 414

فيروس كورونا

أفادت فضائية "العربية"، في نبأ عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بأن التلفزيون الصيني أكد ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا، في إقليم هوبي، إلى 414 قتيلًا.

وفي سياق متصل، أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الاثنين، ثاني حالة انتقال لفيروس كورونا الجديد من إنسان لآخر داخل الولايات المتحدة، وكشفت عن مزيد من التفاصيل حول خطط التعامل مع المسافرين القادمين من الصين ضمن مساعي البلاد للحد من تفشي المرض.

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