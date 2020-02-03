مقتل شخصين وإصابة ثالث في تبادل لإطلاق النار بولاية تكساس الأمريكية
11:35 م الإثنين 03 فبراير 2020
واشنطن - (أ ش أ):
أعلنت السلطات الأمريكية مقتل شخصين وإصابة ثالث إثر تبادلٍ لإطلاق النار اليوم الإثنين، في مبنى سكني تابع لجامعة "تكساس إيه اند إم" بولاية تكساس.
وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن المصاب تم نقله إلى المستشفى من دون الإعلان عن حالته الصحية حتى الآن.
ولم تتطرق الشبكة إلى المزيد من التفاصيل.
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