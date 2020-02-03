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أردوغان يلتقي زيلينسكي لتعزيز العلاقات بين تركيا وأوكرانيا

06:53 م الإثنين 03 فبراير 2020
أردوغان يلتقي زيلينسكي لتعزيز العلاقات بين تركيا وأوكرانيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

كييف - (د ب أ):

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، في كييف، لتعزيز التجارة بين الدولتين.

واستقبل زيلنسكي، نظيره التركي، بمراسم رسمية في قصر مارينسكي، حيث عزف الحرس الجمهوري، النشيد الوطني لكلا البلدين.

وقال أردوغان في الميكروفون في المجلس باللغة الأوكرانية "المجد لأوكرانيا".

يعقد الرجلان اللذان التقيا آخر مرة في أغسطس في أنقرة، محادثات ثنائية لـ"تعزيز الشراكة الإستراتيجية والتعاون في كافة المجالات التبادلية" وسوف يحضران منتدى الأعمال التركي الأوكراني، بحسب مكتب زيلينسكي.

والعام الماضي جرى تنصيب زيلينسكي وهو ممثل وحديث العهد نسبيا بالمعترك السياسي، في المنصب الرئاسي ، قاطعا باقتلاع الفساد المتجذر في البلاد ،وتحسين الاقتصاد الأوكراني المترنح.

وكان زيلينسكي قد استعرض أيضا خطة لإنهاء الصراع القائم منذ سنوات مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا بالقرب من الحدود الروسية وهو صراع تقول أوكرانيا أن روسيا تؤججه.

كما عارض أردوغان الذي يعمل على تعزيز العلاقات مع روسيا في السنوات الأخيرة، ضم روسيا لإقليم القرم ، الذي يقع في جنوب أوكرانيا ، عام 2014، متحدثا بوجه خاص عن حقوق تتار القرم وهي أقلية عرقية تركية.

أردوغان كييف أوكرانيا تركيا فولوديمير زيلينسكي

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