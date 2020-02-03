نتنياهو: أوغندا ستفتح سفارة لها في القدس

وكالات:

قال رئيس حكومة تسيير الأعمال بدولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن أوغندا ستفتح سفارة لها في القدس المحتلة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

أوغندا ستكون الدولة الثالثة التي تفتح سفارتها في القدس، بعد الولايات المتحدة وجواتيمالا.

ووصل نتنياهو وزوجته سارة الإثنين إلى عنتيبي في أوغندا، لزيارة ليوم واحد، حيث كان باستقبالهما رئيس الحكومة الأوغندية روهاكانا روجوندا وزوجته جوسلين.