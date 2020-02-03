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ماليزيا ترسل طائرة خاصة لإعادة رعاياها من "ووهان" الصينية

04:55 م الإثنين 03 فبراير 2020
ماليزيا ترسل طائرة خاصة لإعادة رعاياها من "ووهان" الصينية

الطيران الماليزي

كوالالمبور - أ ش أ

أرسلت الحكومة الماليزية اليوم الاثنين، طائرة خاصة لإعادة الماليزيين، البالغ عددهم 141 شخصا، من مدينة "ووهان " الصينية الموبوءة بفيروس "كورونا" الجديد، والتي أغلقتها السلطات الصينية بسبب تفشي الفيروس منها.

وقالت نائبة رئيس الوزراء ، وان عزيزة إسماعيل -في تصريح بثته وكالة أنباء "برناما" الماليزية اليوم الاثنين، إن طائرة الركاب التابعة لشركة "طيران آسيا " قد توجهت إلى "ووهان" من مطار "كوالالمبور الدولي" الثاني .

وأوضحت المسئولة الماليزية أن جميع الماليزيين العائدين من الصين سيخضعون لفحص طبي في مطار "تيانخه ووهان" الدولي قبل السماح لهم بركوب الطائرة التي ستقلهم إلى البلاد ..مضيفة أنه لدى عودتهم سيخضعون لفحص صحي آخر في وحدة الكوارث الجوية بمطار "كوالالمبور الدولي".

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