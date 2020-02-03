سفير الصين بالقاهرة يهاجم أمريكا: تنشر الذعر من كورونا ولم تساعدنا

كتب- عمر هشام وزهوة محسن

انتقد سفير الصين في القاهرة، لياو ليتشيانج، طريقة تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع فيروس كورونا. وقال في مؤتمر صحفي أقامته السفارة الصينية اليوم الاثنين بمقرها بالزمالك: واشنطن تعمل على نشر الذعر من فيروس كورونا الجديد، وتعليقات الجانب الأمريكي لا تتفق مع الحقائق.

وأضاف: "حتى الآن الحكومة الأمريكية لم تقدم لنا أي دعم مادي أو مالي لمكافحة فيروس كورونا، بل كل ما قامت به هو فرض حظر شامل على دخول المواطنين الصينين إلى أمريكا".

وتابع: أمريكا تعمل على اثارة الخوف والقلق المفرط، وهذه الاجراءات منافية تماما لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، ونرجو من باقي الدول أن يأخذوا توجيهات منظمة الصحة العالمية في اعتبارهم، ويتعاملوا مع فيروس كورونا بشكل عقلاني ومنطقي بعيدا عن القلق المفرط وإثارة الخوف.

بدوره، قال نائب سفير الصين في القاهرة، المستشار شياو جون تشينغ، إن فيروس كورونا الجديد قابل للاحتواء والسيطرة عليه وإنه لا يريد من الشعب المصري الإفراط في القلق أو الخوف.

وأعلن نائب السفير آخر الأرقام والبيانات حول الإصابات بالفيروس، وقال: سجلنا ٣٦١ حالة وفاة في الصين، وكذلك نحو ١٧٢٣٨ مصابا بالفيروس، وذلك طبقاً لمنظمة الصحة العالمية واللجنة الوطنية الصينية للصحة.

يذكر أن هذا هو ثالث مؤتمر صحفي للسفارة الصينية بالقاهرة بشأن مكافحة تفشي الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا الجديد.