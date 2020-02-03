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تركيا تطلب تمديد مهمة بحرية في خليج عدن لعام إضافي

03:07 م الإثنين 03 فبراير 2020
تركيا تطلب تمديد مهمة بحرية في خليج عدن لعام إضافي

تركيا

أنقرة - (د ب أ):

قدمت الرئاسة التركية اليوم الاثنين مذكرة إلى البرلمان التركي، لتمديد مهام القوات البحرية للجيش التركي عاما إضافيا في سواحل خليج عدن والصومال وبحر العرب والمناطق المجاورة لها.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، فإن المذكرة المرسلة من الرئاسة للبرلمان طلبت تمديد مهام القوات البحرية في المناطق المذكورة، عاما إضافيا، اعتبارا من العاشر من فبراير الجاري.

وأشارت الأناضول إلى أن "عناصر البحرية التركية تقوم بمهام تهدف لسلامة السفن التي ترفع العلم التركي والسفن التجارية المرتبطة بالبلاد، والتي تمر من المناطق المذكورة".

وأضافت أن "العناصر التركية تساهم بفعالية في العمليات المشتركة التي يقوم بها المجتمع الدولي لمكافحة القرصنة وعمليات السطو المسلح، ومكافحة الإرهاب بالبحر، في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

تركيا مهمة بحرية خليج عدن الرئاسة التركية

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