سفير الصين: نشكر مصر على دعمها لمواجهة كورونا.. ولا داعي للقلق المفرط

كتب - عمر هشام وزهوة محسن:

طالب سفير الصين في القاهرة، لياو ليتشيانج، كافة الدول بالاهتمام بالتوجيهات الصحية لمنظمة الصحة العالمية وعدم الاستماع للشائعات والأكاذيب، أو الإفراط في الخوف والهلع.

وقال في مؤتمر صحفي أقامته السفارة الصينية اليوم الاثنين بمقرها بالزمالك: لا داعي للقلق أو للخوف أو تضخيم الأمور، الحكومة الصينية وسفارة الصين في القاهرة تهتمان بسلامة وصحة المواطنين المصريين مثلما تهتمان بصحة وسلامة المواطنين الصينيين، وهناك تنسيق بين الصين وكافة الجهات المصرية المعنية مثل وزارة الصحة والحجر الصحي بمطار القاهرة.

وأعرب السفير عن شكره وامتنانه للحكومة المصرية والشعب المصري على الدعم المقدم للصين لمكافحة فيروس كورونا الجديد. وقال إن مصر قدمت كل ما في وسعها لمساعدة الصين على مواجهة هذا الوباء والسيطرة عليه، مشيرا إلى أن أعضاء السفارة تلقوا العديد من رسائل الدعم والحب والتضامن من جانب المصريين.

وتابع: "مصر هي أول دولة عربية وافريقية أقامت علاقات دولية مع جمهورية الصين الشعبية، ومنذ أكثر من ٦٥ عاما تشهد العلاقات المصرية الصينية الكثير من التطورات السريعة والقوية وخاصة في الفترة الأخيرة. وأضاف أن الصين ومصر صديقتان، وهناك تواصل طويل بين البلدين ودائما نقدم الخدمات والدعم لبعضنا البعض، والتاريخ يشهد على ذلك، وهو ما يجعلنا نفتخر بهذه العلاقات المتميزة، وأن نثق ببعضنا البعض.

وطالب السفير المواطنين الصينيين الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس عدم السفر إلى مصر. وناشد المواطنين الصينيين الموجودين في مصر، إذا ظهرت أي أعراض مرض، التوجه إلى السفارة وإبلاغها فوراً.

وأكد السفير أن الصين تعاني من نقص المستلزمات الطبية، مشددا على ضرورة تضافر الجهود من الجميع لمكافحة هذا الفيروس. وقال: أكثر ما نحتاجه لمواجهة فيروس كورونا هو الثقة وتصافر الجهود من المجتمع الدولي والدول الصديقة.

وأكمل السفير: "نحن لدينا كامل الثقة في التغلب على هذا الفيروس والسيطرة عليه"، الصين دولة تاريخ وحضارة ومرت بكثير من المحن والصعوبات ولكن الشعب الصيني دائما ما يواجهها، وأنه كلما تزداد المحن أمام الصين، كلما تزداد قوة شعبها لمواجهة هذه المحن.

وقال إن الصين قد تغلبت على العديد من الأمراض والصعوبات والمشاكل، ولذلك نحن واثقون أننا سنستطيع التغلب على هذا الفيروس الجديد.