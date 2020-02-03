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إعادة 56 من الرعايا الإيطاليين من مدينة "ووهان" الصينية

02:23 م الإثنين 03 فبراير 2020
إعادة 56 من الرعايا الإيطاليين من مدينة "ووهان" الصينية

مدينة ووهان

روما - أ ش أ

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيطالية نيكولا ديل دوس، وصول طائرة تقل 56 من الرعايا الإيطاليين من مدينة "ووهان" الصينية اليوم الاثنين، وهبوطها في مطار عسكري خارج العاصمة روما.

وأوضح ديل دوس - في تصريح لشبكة "سي أن أن" الأمريكية - أنه سيتم إخضاع كافة الركاب للكشف الطبي بالمطار قبل نقلهم إلى مجمع تابع للجيش على مشارف العاصمة الإيطالية، حيث من المقرر عزلهم لمدة 14 يوما، هي فترة حضانة الفيروس.

يذكر أن فيروس "كورونا" يسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

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