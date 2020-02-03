الرئيسان التونسي والجزائري يقرران تطوير العلاقات الثنائية

تونس - أ ش أ

قرر الرئيسان التونسي قيس سعيد والجزائري عبد المجيد تبون، دعوة حكومتي البلدين عقب تشكيل الحكومة التونسية، للاجتماع على أعلى مستوى للنظر في سبل فتح آفاق جديدة لتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

وعبر الرئيسان - في بيان مشترك في ختام زيارة الرئيس التونسي إلى الجزائر - عن ارتياحهما للمستوى المتميز للعلاقات الثنائية، وأكدا أهمية استشراف آليات جديدة للعمل المشترك تستجيب لطموحات الشعب الواحد في الجزائر وتونس.

وذكرت الرئاسة التونسية - في بيان اليوم الاثنين- أن الرئيسين تطرقا خلال مباحثاتهما إلى جملة من القضايا أهمها العلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا تطابق وجهات النظر حول المسائل التي تم التطرق إليها خلال جلسة المحادثات.

وبدأ الرئيس التونسي أمس الأحد، زيارة رسمية إلى الجزائر استجابة لدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، هي الأولى له إلى الخارج منذ توليه منصبه في شهر أكتوبر الماضي.