عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

رام الله - أ ش أ

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينة (وفا) - بأن 44 مستوطنا و85 طالبا يهوديا يرافقهم 11 موظفا وضابطا من حكومة الاحتلال نفذوا جولات استفزازية في باحاته، خصوصا مصلى باب الرحمة، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة.

وفي السياق ذاته اعتقلت قوات الاحتلال شابا لم تعرف هويته بعد، قرب باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على النساء بالضرب والدفع خلال تواجدهن أمام مركز شرطة "القشلة" في القدس، واعتقلت مرابطة بعد ضربها.