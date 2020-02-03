إيران ترفض إجراء محادثات ثنائية مع أمريكا

القاهرة- (وكالات):

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن طهران لم ولن تجري محادثات ثنائية مع الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي، إن "إيران لم ولن تجري أي نوع من المفاوضات الثنائية مع الأمريكيين وهذه هي سياستنا"، وأضاف أن "ما أكدته السلطات الإيرانية هو أنه ينبغي على الأمريكيين العودة إلى الوضع قبل عام 2017 ورفع العقوبات الأحادية التي فرضوها والعودة إلى طاولة المفاوضات في إطار 5+1".

ولفت المتحدث باسم الخارجية، إلى أن إيران لن تتردد في الرد على كل من يعرض أمنها القومي للخطر أو يشن عمليات معادية كالتي استهدفت قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وقال إن "الشرق الأوسط منطقتنا وأثبتنا عبر الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد أننا لا نجامل أحدا".

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قال الأسبوع الماضي، إن طهران لا تستبعد التفاوض مع واشنطن حتى بعد مقتل سليماني، شرط أن تغير نهجها وترفع العقوبات.