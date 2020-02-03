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تركيا تطلب تمديد مهمة قواتها البحرية في خليج عدن عاما إضافيا

12:27 م الإثنين 03 فبراير 2020
تركيا تطلب تمديد مهمة قواتها البحرية في خليج عدن عاما إضافيا

إردوغان

القاهرة- (وكالات):

تقدمت الرئاسة التركية بمذكرة إلى البرلمان اليوم الاثنين، لتمديد مهام القوات البحرية للجيش التركي عاما إضافيا في سواحل خليج عدن والصومال وبحر العرب والمناطق المجاورة، حسبما نقلت وكالة الأناضول الإخبارية.

قالت الأناضول إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قام بتوقيع هذه المذكرة، على اعتبار أن طلب التمديد يبدأ من 10 فبراير الجاري.

وتقوم عناصر البحرية التركية، بمهام تهدف لسلامة السفن التي ترفع العلم التركي والسفن التجارية المرتبطة بالبلاد، والتي تمر من المناطق المذكورة.

كما تساهم العناصر التركية بفعالية في العمليات المشتركة التي يقوم بها المجتمع الدولي لمكافحة القرصنة وعمليات السطو المسلح، ومكافحة الإرهاب بالبحر، في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفق الأناضول.

أردوغان تركيا القوات البحرية التركية الجيش التركي سواحل خليج

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