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محادثات عراقية بلجيكية لتخفيف التوتر بين أمريكا وإيران

12:17 م الإثنين 03 فبراير 2020
محادثات عراقية بلجيكية لتخفيف التوتر بين أمريكا وإيران

وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم

القاهرة- (وكالات):

بحث وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، مع نظيره البلجيكي، فيليب أوفت، اليوم الاثنين، تخفيف التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وقال الحكيم خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد مع نظيره البلجيكي إنه "بحث بشكل مفصل تخفيف التوتر بين الولايات المتحدة وإيران".

وأكد وزير الخارجية العراقي خلال المؤتمر "موقف بلاده والجامعة العربية الرافض لصفقة القرن"، مشيرا إلى "بحثهما تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة".

وتابع الحكيم "أبلغنا وزير الخارجية البلجيكي قرار الجامعة العربية الرافض لصفقة القرن، وأن أي تسوية للقضية الفلسطينية يجب أن تضمن حقوق الشعب الفلسطيني بضمنها عودة اللاجئين وإقامة دولة عاصمتها القدس".

محمد علي الحكيم وزير الخارجية العراقي أمريكا إيران فيليب أوفت الولايات المتحدة الأمريكية

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