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اليابان: تطوير أجهزة للكشف السريع عن حالات الإصابة بفيروس كورونا

10:43 ص الإثنين 03 فبراير 2020
اليابان: تطوير أجهزة للكشف السريع عن حالات الإصابة بفيروس كورونا

شينزو آبي

طوكيو- (د ب ا):

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن بلاده بدأت تطوير أجهزة اختبار من أجل الرصد السريع لحالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجدي.

ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية عن آبي القول أمام لجنة الموازنة بمجلس النواب اليوم الاثنين إنه سوف يتم توسيع إجراءات الفحص للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف أن المسؤولين يعملون على وضع إطار عمل من شأنه السماح للشركات الخاصة والمؤسسات العامة بإجراء اختبارات لرصد أي حالات إصابة بالفيروس.

وأشار آبي إلى أهمية تعزيز المنظومة الحكومية للتعامل مع الأمراض المعدية، مضيفا أنه يجرى باستمرار مراجعة نظام إدارة الكوارث.

وأكد رئيس الوزراء أنه يضع صحة المواطنين وحياتهم كأولوية، وأنه سوف يعمل على تطبيق الإجراءات الضرورية للتعامل مع الوضع الذي يتغير يوما تلو الآخر.

وكان عدد الوفيات الناتجة عن الاصابة بفيروس كورونا في الصين قد ارتفع إلى 361 شخصا، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة الصينية اليوم.

شينزو آبي فيروس كورونا مجلس النواب الياباني

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