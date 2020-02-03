المرصد: مقتل 7 مدنيين في قصف جوي استهدف سيارة نازحين بريف حلب

لندن / دمشق- (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بمقتل سبعة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال وثلاث سيدات، جراء قصف نفذته طائرات حربية صباح اليوم الاثنين واستهدفت به سيارة نازحيين في منطقة جمعية الرحال بريف حلب الغربي.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، في بيان صحفي اليوم، إن منطقة خفض التصعيد بريفي حلب وإدلب وجبل الاكراد تشهد قصفا جويا مكثفا منذ ما بعد منتصف الليل بعشرات الضربات الجوية.

وبحسب المرصد، نفذت طائرات روسية غارات مكثفة على أماكن في الأتارب وأطراف عينجارة، وتفتناز ومحيط مطار تفتناز العسكري وسراقب وسرمين وأطراف أريحا والنيرب وبنش بريف إدلب، وكبانة بجبل الأكراد

كما أشار إلى أن الطائرات الحربية التابعة للنظام السوري، شنت غارات على محيط اريحا وسرمين وسراقب والنيرب وتل السلطان وآفس ومناطق أخرى، بشرق وجنوب شرق إدلب، كذلك ألقت مروحيات النظام براميل متفجرة على سراقب وسرمين، بالإضافة لقصف صاروخي بعشرات القذائف والصواريخ على مناطق متفرقة بريفي حلب الجنوبي والغربي، وريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي.