أكثر الكلمات إنتشاراً

نتيجة أولى وثانية ثانوي الأهلي والهلال خالد بشارة الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

المرصد: مقتل 7 مدنيين في قصف جوي استهدف سيارة نازحين بريف حلب

10:42 ص الإثنين 03 فبراير 2020
المرصد: مقتل 7 مدنيين في قصف جوي استهدف سيارة نازحين بريف حلب

قصف جوي-أرشيفية

لندن / دمشق- (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بمقتل سبعة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال وثلاث سيدات، جراء قصف نفذته طائرات حربية صباح اليوم الاثنين واستهدفت به سيارة نازحيين في منطقة جمعية الرحال بريف حلب الغربي.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، في بيان صحفي اليوم، إن منطقة خفض التصعيد بريفي حلب وإدلب وجبل الاكراد تشهد قصفا جويا مكثفا منذ ما بعد منتصف الليل بعشرات الضربات الجوية.

وبحسب المرصد، نفذت طائرات روسية غارات مكثفة على أماكن في الأتارب وأطراف عينجارة، وتفتناز ومحيط مطار تفتناز العسكري وسراقب وسرمين وأطراف أريحا والنيرب وبنش بريف إدلب، وكبانة بجبل الأكراد

كما أشار إلى أن الطائرات الحربية التابعة للنظام السوري، شنت غارات على محيط اريحا وسرمين وسراقب والنيرب وتل السلطان وآفس ومناطق أخرى، بشرق وجنوب شرق إدلب، كذلك ألقت مروحيات النظام براميل متفجرة على سراقب وسرمين، بالإضافة لقصف صاروخي بعشرات القذائف والصواريخ على مناطق متفرقة بريفي حلب الجنوبي والغربي، وريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي.

قصف جوي دمشق نازحين ريف حلب طائرات حربية

الخبر التالى:

اليابان: تطوير أجهزة للكشف السريع عن حالات الإصابة بفيروس كورونا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:أمطار وشبورة ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة