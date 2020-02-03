نتنياهو يتوجه إلى أوغندا في إطار مساعيه لفتح سفارة أوغندية في القدس

تل أبيب- (د ب أ):

غادر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صباح اليوم الاثنين إسرائيل متوجها إلى أوغندا، في زيارة تستمر يوما واحدا.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن نتنياهو يترأس وفدا من 45 شخصا.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو بالرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وكانت تقارير ذكرت أن "الزيارة تندرج في إطار مساعي رئيس الوزراء لفتح سفارة أوغندية في القدس".

وقبيل إقلاع طائرته، أعرب نتنياهو عن أمله في أن يزف "أخبارا سارة لإسرائيل هذا المساء".

وقال :"سأقوم بخامس زيارة إلى أفريقيا في غضون ثلاثة أعوام ونصف ... هناك علاقات شديدة الأهمية على الأصعدة الدبلوماسية والاقتصادية والدفاعية".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه من المتوقع أن يلتقي نتنياهو بقادة دول أفريقية لا توجد علاقات رسمية بين إسرائيل وبينها.