وزير الخارجية السعودي: نتمسك بحل عادل يكفل حقوق الشعب الفلسطيني

القاهرة- (وكالات):

دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله إلى التضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا ضرورة التمسك بحل عادل يكفل حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال المسؤول السعودي، في كلمة ألقاها الإثنين أمام الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، "مطالبون بالتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة."

وعقد وزراء خارجية "منظمة التعاون الإسلامي"، اليوم الاثنين، في جدة اجتماعاً لبحث موقف المنظمة من خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة بــ"صفقة القرن" التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب، الأسبوع الماضي.

ويأتي هذا الاجتماع بعد يومين على اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، الذين رفضوا الخطة، مشددين على تمسكهم بحقوق الشعب الفلسطيني، في حين ثمّن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات هذا الموقف، معتبراً أن "الإجماع العربي على موقف القيادة الفلسطينية انتصار عظيم".