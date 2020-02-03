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الصين تأمر بحرق جثث ضحايا فيروس كورونا الجديد

09:48 ص الإثنين 03 فبراير 2020
الصين تأمر بحرق جثث ضحايا فيروس كورونا الجديد

فيروس كورونا

القاهرة- (وكالات):

أمرت السلطات الصينية بحرق جثث المتوفين بفيروس "كورونا" الجديد بالقرب من مكان وجودهم، وحظرت التقاليد الجنائزية مثل مراسم الوداع، حسبما نقلت وكالة شينخوا للأنباء.

وقالت السلطات إنه لا يجوز نقل رفات المرضى المصابين المتوفين بين المناطق المختلفة على مستوى المقاطعة، ولا يمكن حفظها بالدفن أو بأي وسيلة أخرى، وفقا لمبدأ توجيهي مشترك صادر عن المكاتب العامة للجنة الصحة الوطنية ووزارة الشؤون المدنية ووزارة الأمن العام.

ويجب تطهير الجثث ووضعها في حقيبة مختومة من قبل العاملين في المجال الطبي حسب الاقتضاء، بحيث لا يسمح بفتحها بعد الختم.

وأكد المبدأ التوجيهي أنه يتعين على دور الجنازات إرسال أفراد ومركبات خاصة لتسليم الجثث وفقا لطرق محددة، كما يجب حرق الجثث في محارق جثث محددة.

فيروس كورونا الصين حرق جثث

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