بريطانيا تخصص 20 مليون استرليني لتطوير لقاحات للأمراض المعدية من بينها "كورونا"

لندن - (أ ش أ):

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، تخصيص 20 مليون جنيه استرليني لتطوير لقاحات جديدة لمكافحة فيروس "كورونا"، وغيره من الأمراض المعدية.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك - بحسب بيان نشرته الحكومة البريطانية على موقعها الإلكتروني الرسمي - " اللقاحات هي أفضل دفاع لدينا ضد مجموعة من الأمراض الفتاكة، بما في ذلك فيروس "كورونا"، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة تعد مركزا للأبحاث الرائدة على مستوى العالم، لذا من الضروري أن تقود جهود تطوير لقاحات جديدة بمساعدة علماء من جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن المبلغ المخصص سيساعد على مواصلة تطوير دفاعات جديدة ضد الأمراض الناشئة بما في ذلك فيروس كورونا، والاستثمار في الأبحاث الحيوية حول الأمراض المعدية.

يذكر أن فيروس "كورونا" يسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).