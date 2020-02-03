أكثر الكلمات إنتشاراً

نتيجة أولى وثانية ثانوي الأهلي والهلال خالد بشارة الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

بريطانيا تخصص 20 مليون استرليني لتطوير لقاحات للأمراض المعدية من بينها "كورونا"

09:19 ص الإثنين 03 فبراير 2020
بريطانيا تخصص 20 مليون استرليني لتطوير لقاحات للأمراض المعدية من بينها "كورونا"

فيروس كورونا

لندن - (أ ش أ):

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، تخصيص 20 مليون جنيه استرليني لتطوير لقاحات جديدة لمكافحة فيروس "كورونا"، وغيره من الأمراض المعدية.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك - بحسب بيان نشرته الحكومة البريطانية على موقعها الإلكتروني الرسمي - " اللقاحات هي أفضل دفاع لدينا ضد مجموعة من الأمراض الفتاكة، بما في ذلك فيروس "كورونا"، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة تعد مركزا للأبحاث الرائدة على مستوى العالم، لذا من الضروري أن تقود جهود تطوير لقاحات جديدة بمساعدة علماء من جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن المبلغ المخصص سيساعد على مواصلة تطوير دفاعات جديدة ضد الأمراض الناشئة بما في ذلك فيروس كورونا، والاستثمار في الأبحاث الحيوية حول الأمراض المعدية.

يذكر أن فيروس "كورونا" يسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

هذا المحتوى من

فيروس كورونا تطوير لقاحات وزير ‏الصحة البريطاني الحكومة البريطانية

الخبر التالى:

رئيس الوزراء العراقي المكلف يدعو المتظاهرين إلى "سحب فتيل الخلافات"
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:أمطار وشبورة ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة