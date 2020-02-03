مسئول: فيروس كورونا الجديد قد يؤثر على اقتصاد كوريا الجنوبية

سول - (أ ش أ):

توقع وزير المالية في كوريا الجنوبية هونج نام كي، اليوم الاثنين، أن يؤثر الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد على اقتصاد كوريا الجنوبية، ما لم يتم احتواء هذا الوباء بسرعة.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن هونج قوله في تصريح له خلال اجتماع مع وزراء ومسؤولين معنيين بالاقتصاد، إن تأثير فيروس كورونا الجديد على الاقتصاد الكوري محدود حتى الآن، ولكن من الصعب تحديد الكيفية التي سيؤثر بها انتشار الفيروس على اقتصاد البلاد.

وقال هونج: "هناك احتمال كبير لأن يؤدي هذا الوضع إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني وفي هذه الحالة سيكون له أثر سلبي على الاقتصاد العالمي"، مضيفا أن الحكومة لن تدَّخر جهدًا لتقليل التداعيات الاقتصادية للفيروس.

وأفاد بأن الحكومة سوف تتخذ إجراءات وتدابير "وقائية وسريعة" لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية، إذا زادت التقلبات بسبب انتشار الفيروس الجديد.

كما حذر هونج من التلاعب في أسعار الكمامات الواقية، قائلًا إن الحكومة ستعاقب من يتلاعبون في الأسعار مع زيادة الطلب على كمامات الوجه الصحية الواقية.

يُذكر أنه يوجد في كوريا الجنوبية 15 حالة مؤكدة للإصابة بالفيروس، الذي يُعتقد أنه نشأ في مدينة "ووهان" بوسط الصين.. وقد أودى الفيروس بحياة 350 حالة في منطقة "هوبي" الصينية وعاصمتها "ووهان".

واعتبارا من غدٍ الثلاثاء، ستحظر كوريا الجنوبية مؤقتًا دخول الأجانب الذين زاروا ولاية "هوبي" خلال الأربعة عشر يومًا السابقة.

ومن ناحية أخرى، تراجعت صادرات كوريا الجنوبية بوتيرة أبطأ من المتوقع في يناير، لكنها واصلت الركود للشهر الرابع عشر على التوالي، بسبب قلة أيام العمل واستمرار ضعف الطلب على الرقائق الإلكترونية.